nicoletta romanoff chi era il fratello enzo manfredi morto suicida a 21 anni

Nicoletta Romanoff riporta alla luce una ferita mai rimarginata: la morte del fratello Enzo, avvenuta nel 1997. Un gesto estremo che ci invita a riflettere sul tema della salute mentale, sempre più attuale e cruciale nella nostra società . La sua testimonianza è un richiamo alla fragilità umana, un invito a non sottovalutare i segnali di chi ci è vicino. L’amore, infatti, può essere un potente strumento di guarigione.

Nella mattina del 26 maggio 1997,  il fratello maggiore di Nicoletta Romanoff, Enzo Manfredi, si è tolto la vita lasciando un grande vuoto, tante domande e una sofferenza immensa che negli anni si è trasformata perchĂ© “nessuna separazione terrena sarĂ mai piĂą forte dell’amore che ci ha uniti”. Oggi, l’attrice romana è tornata a parlare del lutto e della fede  che l’ha aiutata a superare il dolore perchĂ© “senza la certezza di ritrovarci ancora, non avrei mai potuto sopportare un dolore così forte, così profondo, così totalizzante”. In una lunga intervista con il  Corriere della Sera, l’attrice che ha raggiunto la fama nel 2003 con il film Ricordati di me  di Gabriele Muccino, ha ricordato il suo Enzo, il dolore della sua scomparsa e l’importanza del percorso nella fede per non farsi risucchiare dalle tenebre della sofferenza, argomenti che ha sviscerato anche nel suo libro Come il tralcio alla vite. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it