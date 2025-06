Nico Paz non solo Inter e Real Madrid! Spunta la big di Premier League

Nico Paz sta catturando l’attenzione di tutta Europa, e non solo con Inter e Real Madrid nel mirino. Il giovane talento argentino, già protagonista in Serie A con il Como, si prepara a scatenare una vera e propria asta estiva tra le big del calcio mondiale. La sua scalata promette di rivoluzionare i prossimi mercati: chi trionferà nella corsa al suo talento?

Continua a tenere banco in mezza Europa il nome di Nico Paz. Il centrocampista argentino è sul taccuino delle big europee, tra cui anche l’Inter. INTERESSE – Il nome di Nico Paz, una delle rivelazioni del Como e dell’intera Serie A, è destinato a scaldare il mercato estivo. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il Manchester United starebbe valutando un possibile trasferimento del centrocampista argentino classe 2004. Il ventenne ha attirato l’interesse di diversi club, in particolare del Real Madrid, che potrebbe attivare la clausola di riacquisto fissata a 8 milioni di euro per riportarlo in Spagna. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Nico Paz, non solo Inter e Real Madrid! Spunta la big di Premier League

All'Inter interessava certamente Nico Paz, soprattutto tra ottobre e novembre, ma adesso con la sua esplosione, immaginare un investimento così importante con il controllo del Real Madrid è complicato. @FabrizioRomano Tweet live su X

L’Inter cerca l’erede di Mkhitaryan: Nico Paz e non solo | INTERLIVE https://interlive.it/2025/05/24/linter-trova-il-nuovo-mkhitaryan-arriva-un-big-a-centrocampo-interlive/… Tweet live su X