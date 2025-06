Nick e Noah di nuovo insieme | ecco cosa ci aspetta nel finale di Culpables

Nick e Noah di nuovo insieme: l’atteso finale di "Culpables" promette emozioni e sorprese. Il film, disponibile su Amazon Prime Video, ci trascina nel cuore di una storia intensa tratta dalla trilogia bestseller di Mercedes Ron. Le immagini in anteprima rivelano momenti chiave, tra cui il sontuoso matrimonio di Jenna e Lion, lasciando i fan con il fiato sospeso. Preparatevi a scoprire cosa ci aspetta nell’ultimo capitolo di questa saga irresistibile.

Il film sarà disponibile su Amazon Prime. Prime Video ha pubblicato nuove immagini in anteprima di È Colpa Nostra?, l'attesissimo film Original spagnolo tratto dalla trilogia bestseller Culpables di Mercedes Ron, uno dei titoli internazionali più amati sulla piattaforma. Le foto offrono un primo sguardo al sontuoso matrimonio di Jenna e Lion, alla toccante reunion tra Nick e Noah, e anticipano nuovi intrecci romantici che accompagneranno la conclusione della saga. Il film debutterà a ottobre in esclusiva su Prime Video, disponibile in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.