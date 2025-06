Nessun invito per il 2 Giugno qui una deriva autoreferenziale

Il 2 giugno si avvicina, ma a Monteprandone la celebrazione della Festa della Repubblica si tinge di polemiche. L’assenza di inviti ufficiali ai consiglieri di minoranza solleva interrogativi sulla trasparenza e sull'inclusività delle istituzioni. Martina Censori de ‘L’Altra Monteprandone’ denuncia una deriva autoreferenziale: un segnale che riflette un trend più ampio di divisione politica. È tempo di riscoprire il valore del dialogo!

Il comune non invita, in modo ufficiale, i consiglieri di minoranza alle celebrazioni del 2 Giugno e la capogruppo de ‘L’Altra Monteprandone’, Martina Censori, denuncia ancora una volta la "preoccupante deriva autoreferenziale e una visione distorta della gestione delle istituzioni da parte dell’Amministrazione comunale. Noi siamo stati eletti esattamente come loro e rappresentiamo l’istituzione come loro. Quest’amministrazione continua a escluderci da ogni momento pubblico e significativo, come se la democrazia si esaurisse nei confini della loro maggioranza – dichiara Martina Censori –. La paura del confronto e del dissenso porta a escludere, a chiudersi, a governare senza ascoltare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Nessun invito per il 2 Giugno, qui una deriva autoreferenziale"

Segui queste discussioni su X

TEST GRATUITO PER L'EPATITE C! L'epatite C oggi si può curare, ma solo se viene diagnosticata in tempo! Prenota su http://salutelazio.it Call-center HCV: 0773-6556808 (lun-ven 09:00-13:00) Mail: [email protected] http://gaetan Tweet live su X

Alberto #Zaccheroni, che il #5maggio2002 era seduto sulla panchina della #Lazio, mi ha più volte raccontato il pre-partita di quel #LazInt, con tutti i giocatori interisti sotto la curva dei loro tifosi, come se la partita fosse già stata giocata, e vinta, e con #Cuper as Tweet live su X

Sono in fila da alcune ore per l'ultimo saluto terreno a papa Francesco, Per migliaia di persone nessun invito alla preghiera, nessun canto, perché? Che differenza con quello che si fece per Giovanni Paolo II #PAPAFRANCESCO #omaggiopapafrancesco @v Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

"Nessun invito per il 2 Giugno, qui una deriva autoreferenziale"

Da ilrestodelcarlino.it: Il comune non invita, in modo ufficiale, i consiglieri di minoranza alle celebrazioni del 2 Giugno e la capogruppo de ‘L’Altra Monteprandone’, Martina Censori, denuncia ancora una volta la ...

"Nessun evento per il 2 Giugno Flop negli hotel"

Si legge su ilrestodelcarlino.it: visto che da noi per il maxi ponte del 2 Giugno non è stato organizzato nulla". Inizia così il ‘j’accuse’ del capogruppo di minoranza Anteo Bonacorsi (foto) nei confronti dell ...

2 giugno, Conte: "Raccogliamo tutti invito del Capo dello Stato, collaboriamo"

Da rainews.it: Dobbiamo tutti raccogliere l'invito del Capo dello Stato a collaborare ... Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte "Il 2 giugno del 1946 è nata lanostra Repubblica, che per la ...