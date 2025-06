Nessun ferito tra studenti e prof dell' Unitus ma è allerta per nube tossica | Arpa installa campionatore qualità dell' aria

Un incendio all'Unitus al Riello ha scosso la comunità accademica, ma fortunatamente senza feriti. Gli studenti e il personale sono stati evacuati in sicurezza. Tuttavia, l'emergenza non si è conclusa: ARPA ha installato un campionatore per monitorare la qualità dell'aria, in un momento in cui la salute ambientale è al centro dell'attenzione pubblica. Rimanere informati è fondamentale, specialmente quando la sicurezza è in gioco.

Incendio all'Unitus al Riello: non ci sono feriti tra studenti, docenti e personale della facoltà di agraria. Tutti sono stati evacuati in tempo. Intorno alle 12,30, a causa del vento, sono ripartite le fiamme ed è tornato ad aumentare il fumo. Allerta nube tossica È allerta per nube. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Nessun ferito tra studenti e prof dell'Unitus ma è allerta per nube tossica: Arpa installa campionatore qualità dell'aria

