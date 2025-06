Nello schianto morì la complice di un furto condannata a 5 anni e 6 mesi

Un dramma che mette in luce le conseguenze di scelte sbagliate. Anita Braidich, condannata a 5 anni e mezzo per furto, ha perso la vita in un incidente stradale mentre fuggiva da una vita di reati. Questo episodio ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra libertà e prigione. In un'epoca in cui il crimine sembra spesso una via d'uscita, è fondamentale riflettere sulle vere conseguenze delle nostre azioni.

E' stata condannata dal tribunale di Treviso ad una pena di 5 anni e sei mesi, Anita Braidich, 27enne di origini rom protagonista di un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata del 8 agosto del 2020 quando al volante di una Smart su cui viaggiava l'amica Severina Sever, 33 anni.

