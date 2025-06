Nella scena di un film ricordo che dovevo baciarlo… Lo baciai con tale passione che lo presi per la testa e mi rimase il parrucchino in mano | così Lucrezia Lante della Rovere su Jerry Calà

Nel mondo dello spettacolo, le confessioni più sorprendenti spesso nascono da momenti di sincerità inaspettata. Come quella di Lucrezia Lante della Rovere, che ha svelato dettagli intimi sul rapporto con sua madre Marina Ripa di Meana, rivelando desideri e contrasti nascosti dietro la facciata pubblica. Una testimonianza che ci ricorda come dietro le luci si celino storie di emozioni vere e complessità umane, facendo luce su aspetti mai svelati prima.

" Mia mamma Marina Ripa di Meana? Mi attaccava perché in fondo voleva che fossi spregiudicata come lei, voleva manipolarmi, avermi per sé". È una confessione dura, a tratti inaspettata ma sicuramente sincera come tutte quelle a cuore aperto, quella che Lucrezia Lante della Rovere ha fatto nel corso dell'ultima puntata di Belve, martedì 3 giugno, durante la quale ha spiazzato tutti mescolando ironia e profondità a episodi molto forti e imprevedibili. Il rapporto complesso tra Lucrezia Lante della Rovere e Marina Ripa di Meana L'attrice ha ammesso di non avere un ricordo felice della sua infanzia, tanto da arrivare a definirsi "una bambina spaventata che non riusciva a capire questi due genitori così diversi rispetto agli altri genitori".