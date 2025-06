Nel team di Lidl Italia-PizzAut due ragazzi autistici

Lidl Italia fa un passo avanti verso l'inclusione, accogliendo nel suo team due ragazzi autistici, che contribuiranno al successo delle pizzerie PizzAut. Questa iniziativa non solo offre opportunità di lavoro, ma rappresenta anche un esempio di come il mondo del retail possa abbracciare la diversità . In un'epoca in cui l'inclusione è al centro del dibattito sociale, Lidl dimostra come si possa davvero fare la differenza. Scopri perché il futuro è inclusivo!

(Adnkronos) – Lidl Italia, catena di supermercati con 780 punti vendita in tutta Italia e 23.000 collaboratori, accoglie nel suo team due giovani ragazzi autistici, che saranno impegnati nelle attività quotidiane delle pizzerie PizzAut, attraverso un progetto di inclusione lavorativa che prevede l’assunzione in distacco. Questa iniziativa, che rafforza un rapporto di fiducia e collaborazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Segui queste discussioni su X

#CarlosVerona vince in solitaria la 15/a tappa del #GirodItalia, con partenza da Fiume Veneto e arrivo ad Asiago dopo 219 km. Lo spagnolo della Lidl-Terek si impone con 22" sul tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling team) e 23" sull'italiano Christia Tweet live su X

Secondo giorno di riposo, ecco le pagelle del Giro 2025 stilate da Pier Agusto Stagi: UAE e Lidl-Trek on fire! Del Toro in rosa, Pedersen show. Roglic e il suo team tentennano #GirodItalia https://tuttobiciweb.it/article/1747662995… Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nel team di Lidl Italia-PizzAut due ragazzi autistici

Segnala msn.com: Dal 2 giugno sono entrati a far parte della squadra di Lidl Italia con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, e operano all’interno dei locali PizzAut ...

Lidl Italia e PizzAut insieme per costruire un mondo del lavoro più inclusivo

Da foodaffairs.it: Dal 2 giugno 2025, Lidl Italia ha ufficialmente assunto due giovani ragazzi autistici con contratto a tempo indeterminato. I due neoassunti lavoreranno presso le pizzerie PizzAut grazie a un accordo i ...

A PizzAut otto nuove assunzioni, festa il 2 giugno

Come scrive ansa.it: In occasione della festa della Repubblica, PizzAut festeggia otto nuovi contratti di assunzione a tempo indeterminato grazie alla collaborazione di alcune aziende che supportano il progetto di inclusi ...