Nel giorno dell’anniversario di It Pop Alex Britti riflette su musica Sanremo e cantautori molto Instagram

Nel giorno dell'anniversario di "It.Pop", Alex Britti si confessa: "A Sanremo mi hanno sempre escluso". Una riflessione che mette in luce il difficile rapporto tra artisti e festival, in un contesto musicale dominato dai social. Con il suo nuovo progetto "Feat.Pop", Britti torna a stupire, riportando alla ribalta i brani iconici in duetto. È ora di riscoprire la vera essenza della canzone italiana! Non perdetevi questa evoluzione musicale.

«A Sanremo mi sono presentato varie volte negli ultimi anni, ma non mi vogliono». Lo dice Alex Britti, parlando dei festeggiamenti per i 27 anni dalla pubblicazione nel 1998 di It.Pop, il disco che gli diede il successo, che torna in una nuova veste con i brani riproposti in duetto, nel progetto Feat.Pop, «che vedrà la luce poco a poco e potrebbe terminare nell’arco di sei mesi o anche di più, perché non ho fretta e non ho niente da dimostrare». 7 giovani cantautori che hanno detto no ai Talent. guarda le foto Leggi anche › Lucio Corsi contro i talent show: «Non mi è mai piaciuta quella strada» › Alex Britti: “Questo è un amore malato” Soprattutto grazie all’ultimo festival di Sanremo, il cantautorato sembrava avere nuova linfa vitale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel giorno dell’anniversario di "It.Pop", Alex Britti riflette su musica, Sanremo e cantautori «molto Instagram»

