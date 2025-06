Neil Young invita Trump in tour | Venga ad ascoltare la nostra musica come ha fatto per decenni non sarà uno show politico

Neil Young fa un passo inaspettato, invitando Donald Trump a unirsi al suo tour. Non si tratta di una performance politica, ma di un richiamo alla musica come linguaggio universale. In un periodo in cui le divisioni sociali sembrano acuirsi, questa proposta sottolinea l'importanza della cultura come ponte tra le differenze. Sarà interessante vedere se Trump risponderà: la musica può davvero unire anche i poli più opposti?

Arriva un importante segnale da Neil Young nei confronti di Donald Trump: dopo l'accesa lite con Bruce Springsteen il collega apre al tycoon con una proposta arrivata nelle ultime ore. L'artista di Toronto da sempre ha supportato il Boss per la sua posizione nei confronti del 47esimo presidente degli States, affermando al tempo stesso di non essere spaventato da lui esortandolo inoltre a "Pensare a salvare l'America dal casino che hai fatto. Stai dimenticando il tuo vero lavoro. Lavorate per noi. Svegliatevi repubblicani! Questo tizio è fuori controllo. Abbiamo bisogno di un vero presidente!".

