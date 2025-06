Negan e il malcontento dei fan | le parole del creatore di walking dead

Negan, il carismatico villain di "The Walking Dead", ha saputo conquistare e allo stesso tempo dividere i cuori dei fan. Il suo fascino sinistro e le sue azioni spietate pongono interrogativi profondi sulla moralità in un mondo post-apocalittico. In questo viaggio esploreremo le parole del creatore della serie e analizzeremo perché Negan rappresenti uno dei personaggi più discussi e iconici, capace di far traballare certezze e suscitare emozioni contrastanti.