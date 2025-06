Nave con armi per Israele | a Genova scatta il boicottaggio dei portuali premiati da papa Francesco

In un clima di tensione e decisioni coraggiose, il mondo portuale si muove tra solidarietà e controversie: da Genova a Marsiglia, i lavoratori sono protagonisti di scelte che segnano il futuro del settore. Tra boicottaggi e presidi, emerge il dibattito etico e strategico sulle forniture militari e la responsabilità dei porti. La sfida ora è trovare un equilibrio tra interessi economici e valori umani, perché ogni decisione influisce sul nostro domani.

La Contiship Era della compagnia Zim domani a Marsiglia dove il sindacato Cgt ha annunciato che non caricherà un container. Venerdì a ponte Etiopia presidio dei camalli del Calp. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nave con armi per Israele: a Genova scatta il boicottaggio dei portuali premiati da papa Francesco

