Nato Rutte | siamo in un momento cruciale per la nostra difesa

Siamo in un’epoca in cui la sicurezza globale è più fragile che mai. Mark Rutte, Segretario generale della NATO, ha sottolineato l'urgenza di potenziare le nostre difese. La crescente instabilità internazionale richiede una risposta pronta e coordinata. È un momento storicamente cruciale: investire in risorse e capacità non è solo una necessità, ma un imperativo per garantire un futuro sicuro per tutti noi. La protezione collettiva è la chiave.

Milano, 4 giu. (askanews) – “Siamo in un momento cruciale per la nostra difesa”. Lo ha detto in conferenza stampa pre-ministeriale Difesa il Segretario generale della NATO Mark Rutte prima della riunione dei ministri della Difesa. “Abbiamo bisogno di più risorse, forze e capacità per essere pronti ad affrontare qualsiasi minaccia e attuare pienamente i nostri piani di difesa collettiva”, ha dichiarato, elencando la difesa aerea e missilistica, le armi a lungo raggio, la logistica: “sono tra le nostre priorità principali”, ha spiegato. “Questi obiettivi stabiliscono quali forze e capacità concrete ogni alleato deve fornire per rafforzare la nostra deterrenza e difesa”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

