Nations League il Portogallo batte la Germania e va in finale | chi sfiderà

Venerdì sera in campo ci attendeva un emozionante debutto internazionale, ma è stata la vittoria del Portogallo sulla Germania a rubare la scena. Con questa convincente prestazione, i lusitani si assicurano un posto in finale di Nations League, pronti a sfidare la nazione che uscirà vittoriosa dall'altra semifinale. Chi alzerà il trofeo e porterà a casa il prestigioso titolo? La suspense è alle stelle!

Il Portogallo batte la Germania nella semifinale di Nations League: chi sfiderà in finale. Se sabato sera si è conclusa la stagione 2024-25 dei club, in attesa del Mondiale che inizierà il 14 giugno e che si giocherà a cavallo tra le due annate sportive 2024-25 e 25-26, questa sera sono iniziati gli impegni delle nazionali. Venerdì sera in campo ci scenderà l' Italia contro la Norvegia esordendo a Oslo nel girone di qualificazione per i Mondiali 2026 con un incontro già decisivo. Questa sera, invece, è andata in scena la prima delle due semifinali di Nations League, proprio quella in cui ci sarebbe potuta essere la Nazionale.