Nations League di volley Italia femminile a valanga contro gli Stati Uniti

inizialmente in grande stile, dimostrando carattere e determinazione. Un successo che fa sognare i tifosi italiani e rafforza le ambizioni di una squadra pronta a conquistare il titolo nella Nations League 2025. La vittoria contro gli Stati Uniti segna un inizio promettente e dà fiducia alle azzurre per il cammino che le attende. La strada è appena cominciata, e l’Italia è già pronta a scrivere nuove pagine di gloria nel volley femminile internazionale.

Comincia con una vittoria il cammino dell'Italia femminile nella Nations League 2025 di pallavolo. A Rio de Janeiro, le azzurre guidate dal ct, Julio Velasco, hanno affrontato e battuto per 3-0 gli Stati Uniti, col punteggio di 25-13, 25-13, 30-28. L'Italia ha dominato i primi due set, poi ha avuto una flessione nel terzo, trovandosi sotto 14-21, ma è riuscita a reagire ed a chiudere il match,.

USA vs. Italy - Highlights | Week 1 | Women's VNL 2025