Nastri d' Argento Grandi Serie 2025 | premio speciale a Il Conte di Montecristo di Bille August

I Nastri d'Argento Grandi Serie 2025 celebrano l’eccellenza televisiva, e tra le star della serata spicca “Il Conte di Montecristo” di Bille August. La serie, trasmessa in chiaro dalla Rai, ha conquistato non solo il pubblico ma anche la critica, ricevendo il prestigioso Premio speciale per la migliore coproduzione internazionale. Un riconoscimento che testimonia come il talento italiano e internazionale possano unire le forze per creare capolavori senza confini, elevando la qualità delle produzioni televisive a nuovi livelli.

La serie, trasmessa in chiaro anche dalla Rai lo scorso gennaio, ha ricevuto uno speciale rinascimento come migliore coproduzione internazionale Nell'ambito dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2025, a Il Conte di Montecristo di Bille August è stato assegnato il Premio speciale per la migliore coproduzione internazionale dai Giornalisti Cinematografici a Napoli. Il riconoscimento verrà consegnato a Riccione nelle giornate del prossimo Italian Global Series Festival. A ritirare il Premio sarà proprio il regista danese Bille August (due volte Palma d'oro a Cannes) presente all'IGSF come Presidente della Giuria delle Limited Series. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Nastri d'Argento Grandi Serie 2025: premio speciale a Il Conte di Montecristo di Bille August

