Nastri D' Argento Grandi Serie 2025 | a Il Conte di Montecristo un Premio Speciale per la Miglior Coproduzione Internazionale

I Nastri d’Argento 2025 brillano con un riconoscimento speciale per “Il Conte di Montecristo”: il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici premia questa grande serie come Miglior Coproduzione Internazionale, consegnando il prestigioso Nastro d’Argento a Bille August durante l’Italian Global Series Festival. Un traguardo che celebra l’eccellenza italiana e internazionale, dimostrando ancora una volta come il cinema possa unire culture e storie. La serata promette emozioni e nuove prospettive per il mondo delle serie televisive.

