Nasconde di vivere da solo per incassare il reddito di cittadinanza | assolto un 58enne

In un caso che ha scosso la piccola comunità di Porto Empedocle, la giustizia ha fatto chiarezza su una vicenda di presunti inganni legati al reddito di cittadinanza. Dopo un lungo iter giudiziario, i giudici della Corte di Appello di Palermo hanno assolto un 58enne, riconoscendo l’assenza di reato. La sentenza riaccende il dibattito sulla trasparenza e le sfide del sistema di welfare italiano, lasciando aperti nuovi scenari di riflessione.

Assoluzione per non avere commesso il fatto: i giudici della corte di appello di Palermo, presieduta da Gabriella Di Marco, hanno cancellato la condanna a 6 mesi di reclusione decisa in primo grado nei confronti di un 58enne di Porto Empedocle accusato di avere sottoscritto una falsa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it