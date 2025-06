Nasce Nord Est Academy | formazione tecnica e innovazione per l’industria del futuro

Nasce Nord Est Academy, il nuovo punto di riferimento per la formazione tecnica e l’innovazione industriale nel cuore del Nord-Est. Promossa da AQM e METLAB, questa eccellenza formativa si propone di guidare le aziende e i professionisti verso il futuro, con strumenti all’avanguardia e competenze specializzate. Siete pronti a scoprire come potenziare il vostro settore? La rivoluzione parte ora, e questa è la vostra occasione per essere protagonisti.

AQM, ente accreditato per la certificazione e la formazione professionale, e METLAB, laboratorio metrologico e di taratura, annunciano con entusiasmo la nascita di NORD EST ACADEMY, un centro di formazione di eccellenza per le aziende e i professionisti del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Nasce Nord Est Academy: formazione tecnica e innovazione per l’industria del futuro

