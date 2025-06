Nasce l’Associazione Musicale Culturale Euterpe Aps | domenica il concerto inaugurale

Domenica, Brindisi si illumina di note e colori con il concerto inaugurale dell'Associazione Musicale Culturale Euterpe Aps! Nata dalla passione condivisa per la musica e dal desiderio di creare legami autentici attraverso l’arte, questa nuova associazione è un punto di riferimento per tutti gli amanti della musica. Unisciti a noi in questa avventura e scopri come la melodia possa trasformare la comunità!

Dalla passione condivisa per la musica e dal desiderio di costruire legami autentici attraverso l’arte, nasce a Brindisi l’Associazione Musicale Culturale Euterpe Aps. Una nuova realtà culturale, promossa da musicisti, volontari e appassionati, che crede nella musica come strumento di crescita. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Nasce l’Associazione Musicale Culturale Euterpe Aps: domenica il concerto inaugurale

