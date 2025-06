Nasce ad Anagni il primo Santelli Point | una nuova rete culturale per l’editoria indipendente

Una nuova iniziativa. Ha debuttato l’ 1° giugno 2025 ad Anagni (FR), presso la libreria indipendente L’Angolo della Libraia di Elisa Sordi, il primo Santelli Point, nato dalla partnership tra la giovane libraia e il Gruppo Santelli. Si tratta della prima tappa di una rete culturale che mira a valorizzare l’editoria indipendente e rilanciare le librerie come presìdi di pluralismo e confronto. Bibliodiversità e pluralismo sono i due valori fondanti di questo nuovo progetto, pensato per chi crede in una cultura libera, rappresentativa e aperta alla molteplicità delle voci. «Siamo orgogliosi di inaugurare questa collaborazione con Elisa, interprete autentica del pensiero editoriale indipendente» – dichiara Giuseppe Santelli, Presidente del Gruppo Santelli. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Nasce ad Anagni il primo Santelli Point: una nuova rete culturale per l’editoria indipendente

