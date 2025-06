Napoli su Nunez è sfida con la big di Spagna | altri due nomi nel mirino

Il Napoli si prepara a sfidare le big di Spagna per assicurarsi Darwin Nunez, ma non è tutto: ci sono altri due nomi intriganti nel mirino! Con il mercato estivo che si avvicina, gli azzurri puntano a rinforzare l’attacco in grande stile, seguendo il trend delle squadre che investono pesantemente per vincere. Riusciranno a fare il colpo? La suspense è palpabile e i tifosi sognano in grande!

Il Napoli continua a lavorare per il colpo in attacco: ci sono altre due idee oltre a Darwin Nunez, calciatore in uscita dal Liverpool. Un calciomercato che il Napoli si appresta a vivere da squadra regina: in molti sono ormai sicuri sul fatto che gli azzurri siano pronti a investire una cifra non banale, che andrebbe anche oltre i cento milioni di euro. Alla base, c’è la volontà da parte del club azzurro di regalare una rosa di livello ad Antonio Conte, che al suo secondo anno all’ombra del Vesuvio vuole consolidare la sua leadership in Serie A con un occhio, chissà, anche alla UEFA Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli su Nunez, è sfida con la big di Spagna: altri due nomi nel mirino

