Napoli su Ndoye il Bologna chiede 40 milioni Ai rossoblù piace Pio Esposito Dzeko si offre

Napoli punta su Ndoye, ma il Bologna non si lascia intimidire: i rossoblù chiedono 40 milioni, mentre Pio Esposito si propone come alternativa di valore. Con l'obiettivo di blindare i propri big e rafforzare il reparto, il club emiliano ha scelto di puntare sui giovani e sulle opportunità di mercato. Dopo un’annata complicata, il Bologna vuole ripartire con decisione, facendo muro sulle star e costruendo un futuro solido. È il momento di mettere le basi per una nuova stagione ambiziosa.

Fare muro sui big, almeno fin dove si può. è il piano del Bologna per questo mercato estivo, dato che dopo una stagione come quella rossoblù.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

