Napoli protagonista alla Conferenza Unesco Tajani | Faremo della città un polo culturale mondiale

Napoli si prepara a brillare come protagonista alla conferenza UNESCO, con l’obiettivo di trasformarsi in un polo culturale mondiale. Laura Lieto, vicesindaco e assessore all’Urbanistica, ha illustrato le strategie innovative adottate per tutelare e valorizzare il centro storico, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità. Un impegno che vuole riportare la città al centro del panorama culturale globale, facendo di Napoli un modello di eccellenza e sostenibilità.

Illustrare le strategie adottate da Napoli nella tutela e gestione del proprio patrimonio culturale, con particolare riferimento all’area del centro storico riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità. È questo il messaggio lanciato da Laura Lieto, vicesindaco e assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli, che ha preso parte nella giornata di oggi alla sessione inaugurale della Conferenza Unesco, dedicata alla valorizzazione dei centri storici e alla coesistenza tra eredità locale e visione globale. Durante il panel l’assessore ha illustrato i principali risultati ottenuti negli ultimi tre anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

