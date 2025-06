Napoli-Parma non solo Bonny | occhi su Leoni e Suzuki per difesa e porta

Il Napoli si prepara a una sfida che potrebbe riscrivere le strategie di mercato. Oltre a Bonny, i partenopei puntano anche su Leoni e Suzuki per rinforzare difesa e porta. Questo movimento non è solo un semplice acquisto, ma parte di un trend più ampio: il rafforzamento delle squadre italiane in vista di competizioni europee. Un’occasione imperdibile per seguire da vicino l'evoluzione del calcio nostrano!

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Napoli, idea per la porta: Zion Suzuki del Parma. Il Genoa vuole blindare Patrick Vieira e gli offre il rinnovo. Le ultime novitĂ su Tudor-Juve, la pista Al-Hilal per Barella e sulla possibilitĂ Milan-Rabiot. Tweet live su X

Napoli-Parma, non solo Bonny: occhi su Leoni e Suzuki per difesa e porta

Corriere dello Sport: “Napoli e Inter si sfidano per Bonny: il “piccolo Lukaku” del Parma al centro del mercato”

CDS - Napoli su Bonny del Parma, piace anche all'Inter, interesse anche per Leoni e Suzuki

