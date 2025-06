Napoli nuovi contatti per Suzuki | arriva la prima risposta del Parma

Napoli si prepara a fare sul serio nel mercato estivo, con nuovi contatti per Suzuki e una risposta immediata dal Parma. L'interesse dei partenopei per il portiere giapponese si fa sempre più forte, mentre la dirigenza azzurra lavora senza sosta per rafforzare la rosa di Conte, puntando a dominare sia in Serie A che in Champions League. La gioia dei tifosi partenopei aumenta, perché il futuro è già in movimento e le sorprese non sono finite...

Cresce sempre di più l'interesse dei partenopei per il portiere giapponese: la risposta della squadra gialloblù non si fa attendere. La dirigenza azzurra è sempre attiva sul mercato per migliorare la rosa di Antonio Conte, cercando di ingaggiare giocatori utili per dominare in Serie A e in Champions League. La gioia dei tifosi partenopei aumenta giorno dopo giorno: l'approdo a Napoli di Kevin De Bruyne è ormai ad un passo, mentre prosegue spedita la trattativa per Jonathan David. Uno degli obiettivi principali per la porta partenopea è Zion Suzuki, portiere del Parma e vera sorpresa del campionato appena terminato.

