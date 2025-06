Napoli non solo De Bruyne|Cosa serve sul calciomercato estivo La lista di Conte reparto per reparto

Napoli non solo De Bruyne: sul calciomercato estivo, Antonio Conte punta in alto e ha già tracciato una lista di rinforzi mirati reparto per reparto. Con il sogno di consolidare il suo progetto vincente, il tecnico si prepara a rivoluzionare la rosa, portando qualità e esperienza per affrontare le sfide della prossima stagione. La campagna acquisti partenopea si preannuncia senza precedenti, e le mosse Chi sono i nomi caldi e le strategie dietro questa rivoluzione? Scopriamolo insieme.

L'arrivo, ormai definito, di una stella come Kevin De Bruyne è solo la punta dell'iceberg di un mercato che per il Napoli si annuncia rivoluzionario. Antonio Conte, dopo aver guidato la squadra alla conquista dello scudetto e aver confermato la sua permanenza, ha stilato una lista precisa di esigenze per alzare ulteriormente il livello della rosa e competere al massimo su quattro fronti nella prossima stagione. Serviranno interventi importanti in ogni reparto per garantire al tecnico una squadra profonda e di qualità. Ecco l'analisi, reparto per reparto, di cosa serve al Napoli nel calciomercato estivo, tra conferme, cessioni e nuovi obiettivi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, non solo De Bruyne|Cosa serve sul calciomercato estivo. La lista di Conte reparto per reparto

Segui queste discussioni su X

#Napoli, fiducia per #DeBruyne: cosa manca per chiudere. #David e la clausola: le richieste degli agenti Tweet live su X