Napoli maxi rissa in piazza Arenella | la polizia spara in aria

Una serata tranquilla a Napoli si trasforma in una scena di caos: una maxi rissa esplode in piazza Arenella, costringendo la polizia a sparare in aria per sedare gli animi. Questo episodio accende i riflettori su un fenomeno crescente di violenza nelle piazze italiane, sottolineando l’importanza di ripristinare la sicurezza nei luoghi di socializzazione. Come reagiremo a questa spirale di tensione? La città merita di meglio!

Una maxi rissa è scoppiata questa sera in piazza Arenella al Vomero. Secondo una prima ricostruzione erano molte le persone che sono state coinvolte al punto che la polizia, quando è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, maxi rissa in piazza Arenella: la polizia spara in aria

Scopri altri approfondimenti

Parma-Napoli, Conte e Chivu sfiorano rissa: caos tra le panchine - Durante il match Parma-Napoli, tensione alle stelle tra le panchine. Al 90º, Conte e Chivu sfiorano la rissa, scatenata dall'agitazione legata al pareggio della Lazio.

Segui queste discussioni su X

Scudetto Napoli, maxi-rissa fuori dallo stadio Maradona durante la partita contro il Cagliari: il fuggi fuggi della gente - Il Fatto Quotidiano https://ilfattoquotidiano.it/2025/05/24/napoli-maxi-rissa-fuori-stadio-maradona-partita-cagliari-fuggi-fuggi-gente-scudetto/80 Tweet live su X

Non solo Napoli. Decine di città , tra strade e piazze, sono state teatro di festeggiamenti. «O' surdato 'nnammurato» intonata da migliaia di persone a Madrid, ma anche New York e Milano si riempiono di tifosi partenopei Tweet live su X

#Napoli, maxi-rissa fuori al Maradona durante il match contro il Cagliari Lancio di sedie e oggetti fuori allo stadio dove si stava disputando il match scudetto per gli azzurri. Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Napoli, maxi rissa in piazza Arenella: la polizia spara in aria

Si legge su ilmattino.it: Una maxi rissa è scoppiata questa sera in piazza Arenella al Vomero. Secondo una prima ricostruzione erano molte le persone che sono state coinvolte al punto che la polizia, quando ...

Dopo la maxi rissa in centro, spaventosa caduta di due giovani per una sciarpa del Napoli appoggiata a Garibaldi - Video

Da gazzettadiparma.it: Un altro episodio pauroso fa da cornice o da conclusione amara alla notte di violenza di ieri notte nel salotto della nostra città. Festa scudetto del Napoli macchiata dalla violenza, da cinghiate, fe ...

Napoli, maxi-rissa fuori al Maradona durante il match contro il Cagliari

Come scrive ilnapolista.it: Durante il match tra Napoli e Cagliari, che è valso il quarto scudetto per gli azzurri, c'è stata una maxi-rissa tra tifosi fuori allo stadio ...