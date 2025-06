Napoli Lite tra donne del clan durante processione religiosa finisce in sparatoria | un arresto

Un momento di festa religiosa si trasforma in un dramma: a Napoli, una lite tra donne di un clan culmina in una sparatoria, portando alla luce tensioni mafiose che persistono nel cuore della città. L'arresto del presunto colpevole, accusato di duplice tentato omicidio, mette in evidenza come anche le tradizioni più sacre possano essere travolte dalla violenza. Un episodio che riaccende il dibattito sulla lotta alla mafia e la sicurezza nelle comunità.

È stato arrestato con l’accusa di duplice tentato omicidio aggravato dalle modalità mafiose il presunto autore della sparatoria avvenuta il 13 aprile scorso durante una processione religiosa nel quartiere “Case Nuove” di Napoli. La Polizia di Stato, su mandato della Direzione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli. Lite tra donne del clan durante processione religiosa finisce in sparatoria: un arresto

