Napoli il nuovo centrocampo prende forma | De Bruyne ad ispirare McTominay sempre più leader

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel suo percorso, puntando su un centrocampo di qualità superiore. Con McTominay pronto a consolidare il suo ruolo da leader e l'ispirazione di De Bruyne, il club partenopeo mira a dominare non solo in Italia, ma anche in Europa. È un momento cruciale in cui la qualità diventa la chiave per il successo. Riuscirà Conte a plasmare una squadra da sogno?

Napoli, si riparte dal centrocampo con maggiore qualità: McTominay da riconfermarsi da leader e De Bruyne ad inventare Qualità. È questa la parola d’ordine del nuovo Napoli targato Antonio Conte. Dopo un anno di transizione, dedicato a dare solidità alla squadra, il tecnico e il ds Giovanni Manna vogliono alzare l’asticella con innesti di grande . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, il nuovo centrocampo prende forma: De Bruyne ad ispirare, McTominay sempre più leader

Scopri altri approfondimenti

“C’è il sì di De Laurentiis”, ora l’affare entra nel vivo: sarà il nuovo rinforzo del Napoli! - è il potenziamento della rosa. La dirigenza, infatti, è al lavoro per rinforzare la squadra e assicurarsi un giocatore chiave che possa fare la differenza nella corsa al titolo.

Segui queste discussioni su X

Incredibile ma vero, il nuovo #Eldorado non e' piu la Vecchia Signora ma il #Napoli Articolo completo sul nostro sito web: https://pianetanapoli.it/il-ribaltone/ ? Antonio Lembo #SscNapoli #Appeal #Juventus #Conte #ADL Tweet live su X

"Napoli nuovo re d'Italia": dalla Francia al Sudamerica, passando per la Spagna, tutto il mondo celebra i campioni azzurri #SSCNapoli #Scudetto #SpazioNapoli Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sky: C’è un nome nuovo tra gli obiettivi del Napoli a centrocampo.

Come scrive 100x100napoli.it: Sky: C’è un nome nuovo tra gli obiettivi del Napoli a centrocampo. Così Di Marzio: “Ed aggiungo un altro nome a centrocampo, che il Napoli sta valutando, ci sono stati dei contatti. Si tratta di Carlo ...

SKY - Napoli, spunta un nuovo nome per il centrocampo: contatti per Carlos Soler

Scrive napolimagazine.com: Chiarita la situazione in panchina con la permanenza di Antonio Conte, il Napoli può iniziare a lavorare sul mercato. Da Noa Lang per l’attacco a Giorgio Scalvini per la difesa: i nomi accostati alla ...

Centrocampo Napoli, dopo De Bruyne c’è un nome nuovo: può arrivare dal PSG

informazione.it scrive: Il Napoli attende di ufficializzare l’acquisto di Kevin De Bruyne: intanto, il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è al lavoro su un altro nome. I tifosi del Napoli attendono con trepidazione ...