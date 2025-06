Napoli il ministro Giuli a Capodimonte | riaperto il Giardino dei Principi

Napoli celebra un nuovo capitolo della sua bellezza con la riapertura del Giardino dei Principi a Capodimonte. Il ministro Giuli ha sottolineato l'importanza di restituire spazi verdi alla comunit√†, in un momento in cui il benessere collettivo √® pi√Ļ che mai al centro del dibattito. Scoprire questo angolo di storia e natura non √® solo un regalo per i napoletani, ma un invito a riscoprire la bellezza della citt√†. Non perdere questa occasione!

¬ęOggi √® una giornata speciale per Napoli, anche se ogni giorno √® speciale per Napoli¬†in questo periodo. E' un giorno di festa perch√® viene restituita alla. 🔗 Leggi su Ilmattino.it ¬© Ilmattino.it - Napoli, il ministro Giuli a Capodimonte: riaperto il Giardino dei Principi

