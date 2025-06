Napoli e gli scudetti della Pro Vercelli| Forgione asfalta gli juventini | Ignoranti era il vostro incubo!

Nel cuore di Napoli, la passione per il calcio si accende ogni volta che si parla di scudetti e grandi imprese. Ma tra sfottò e battute stereotipate, c’è chi come Angelo Forgione smaschera l’ignoranza di certi tifosi che, invece di rispettare la storia e i successi azzurri, si limitano a ripetere vecchi stereotipi. È ora di mettere i puntini sulle “i” e riconoscere il valore di una squadra che ha scritto pagine indimenticabili del calcio italiano.

Il solito, trito sfottò risuona puntuale ad ogni successo del Napoli: "Al Napoli mancano tre scudetti per raggiungere la Pro Vercelli". Una frase che, secondo lo scrittore e giornalista Angelo Forgione, non fa altro che palesare l'ignoranza di certi tifosi, soprattutto di Juventus, Inter e Milan, indispettiti dai recenti trionfi azzurri e dalla forza economica del club di De Laurentiis. Forgione, con una dettagliata analisi storica, non solo smonta la provocazione, ma la ribalta, dimostrando come la Pro Vercelli fosse l'incubo delle squadre del Nord, non certo del Napoli. La Pro Vercelli nel 1902 "Ignoranti, la Pro Vercelli era il vostro incubo!": la lezione di Forgione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli e gli scudetti della Pro Vercelli| Forgione asfalta gli juventini: "Ignoranti, era il vostro incubo!

Approfondisci con questi articoli

Il Napoli Ha Conquistato Due Scudetti in Tre Anni: Come Sta Cambiando la Geografia del Calcio in Italia? - Il Napoli ha conquistato due scudetti in tre anni, segnando un punto di svolta nella geografia del calcio italiano.

Segui queste discussioni su X

Il ciclo di Inzaghi all'Inter è durato 4 stagioni e ha fruttato due scudetti al Napoli e uno al Milan. Da squadra strafavorita. Nemmeno lui è riuscito però a far vincere il campionato alla Juve dopo quel ciclo sfigato con solo 9 scudetti di fila. La sua partenza mi addol Tweet live su X

l bilanci del #Napoli di #DeLaurentiis: due scudetti, 3,5 miliardi di ricavi e conti in utile (C&F) Guardando al risultato netto, dal 2005 a oggi il Napoli di De Laurentiis ha chiuso otto bilanci in rosso e dodici esercizi in utile. Tweet live su X