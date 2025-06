Napoli De Laurentiis | De Bruyne primo tassello ma ci saranno parecchie aggiunte

Il calciomercato del Napoli si svela come un puzzle in evoluzione, con De Bruyne già in prima fila e altre grandi sorprese all’orizzonte. Il presidente Aurelio De Laurentiis, durante la presentazione dei ritiri, ha anticipato un'estate ricca di colpi e novità, alimentando l’entusiasmo dei tifosi. La sessione di mercato promette di essere intensa: ecco cosa aspettarci nei prossimi giorni, mentre il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione della conferenza di presentazione dei ritiri di Dimaro in Trentino e Castel di Sangro in Abruzzo, ha parlato anche di calciomercato e, in particolare, di Kevin De Bruyne. Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione dei ritiri del Calcio Napoli di Dimaro in Trentino e Castel di Sangro in Abruzzo. E' stata anche l'occasione per il presidente Aurelio De Laurentiis per parlare di calciomercato, a cominciare dall'acquisto che i tifosi azzurri aspettano da tempo: Kevin De Bruyne.