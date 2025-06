Napoli Conte boccia un possibile acquisto top | Preferisce altri profili

Il mercato del Napoli si infiamma, ma non tutto filtra come sperato. Il tecnico Luciano Spalletti ha deciso di bocciare un potenziale acquisto top in vista dell’estate, preferendo puntare su altri profili. Mentre le trattative si intensificano, cresce l’attesa tra tifosi e addetti ai lavori: quali saranno le prossime mosse degli azzurri per mantenere alta la sfida in Italia e in Europa? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

Il tecnico salentino avrebbe bocciato un potenziale acquisto top degli azzurri in vista dell’estate: i dettagli sulle ultimissime di mercato Aumentano di ora in ora le novità legate al calciomercato del Napoli. I campioni d’Italia in carica sono tra i grandi protagonisti in queste settimane, le primissime dopo la fine del campionato. Prima il focus sul futuro di Antonio Conte, poi quello legato a Kevin De Bruyne e ora gli approfondimenti sugli altri nomi accostati alla squadra in vista dell’estate. Difendere il titolo e risultare competitivi in Europa sono i due grandi obiettivi per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Conte boccia un possibile acquisto top: “Preferisce altri profili”

