Napoli | Bonny il nuovo pupillo di Conte per l’attacco azzurro

Il Napoli punta su Yoan Bonny, il nuovo gioiello che ha catturato l’attenzione di Conte. In un periodo in cui i giovani talenti stanno dominando il calcio europeo, l'arrivo di Bonny potrebbe dare una marcia in più all'attacco azzurro. L'abilità del giovane attaccante nel trovare la rete è già apprezzata, e potrebbe rappresentare il futuro della squadra. Siete pronti a seguire la sua esplosione?

Nelle ultime ore, il nome di Yoan Bonny è emerso con forza tra le opzioni . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli: Bonny, il nuovo pupillo di Conte per l’attacco azzurro

Scopri altri approfondimenti

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Segui queste discussioni su X

Simone va in Arabia, TUTTO SU CESC ???? Juve, via all’era Comolli ?? Ghisolfi: “Svilar resta qui” ? Napoli, incontro per Bonny L’uragano Alcaraz tra Musetti e la finale Questa la prima pagina del 4 giugno! #CorrieredelloSport Tweet live su X

Il Napoli cerca un vice Lukaku, non un suo sostituto. Perciò niente David né Moise Kean (Sky Sport) Luca Marchetti a Radio Marte: «Il Napoli non spenderebbe 52 milioni per un calciatore che andrebbe in panchina. I nomi sono Lucca e Bonny». https://ilnapoli Tweet live su X

Rinnovo #Meret, accordo col #Napoli sulla base di un biennale da 2,5mln (e bonus) con opzione del club per un 3° anno, in settimana altro incontro. Con l'entourage si è parlato anche di #Scuffet (dipende dal #Cagliari -> riscatto di #Caprile) e di #Bonny https Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Napoli, duello con l'Inter per Bonny: Conte vuole l'erede di Lukaku

Si legge su corrieredellosport.it: Sfida sul mercato con i nerazzurri dopo la lotta per il titolo fino all’ultima giornata. Il centravanti francese è giovane e potente, il Parma chiede 25 milioni ...

MERCATO - Napoli, rinnovo vicino per Meret, nuovi contatti per Bonny, le ultime su Scuffet

Segnala msn.com: Novità in arrivo in casa Napoli, quantomeno per un azzurro se non per due. Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, infatti, per quanto riguarda il rinnovo contrattuale del portiere Alex Meret è tut ...

Inter e Napoli su Bonny, il Parma lo valuta tra 25 e 30 milioni di euro

Come scrive it.blastingnews.com: L'attaccante francese del Parma è finito nel mirino delle due big italiane, piace in particolare per il fisico e la duttilità ...