Il Napoli Basket si trova al centro di una nuova avventura sportiva, con una cordata americana pronta a rilanciare il club. La risposta fiduciosa alla contestazione di Graded non è solo un segnale di serenità, ma evidenzia un trend di internazionalizzazione nel basket italiano. La sinergia tra sport e investimenti esteri sta creando un'atmosfera elettrizzante: il futuro delle squadre potrebbe cambiare volto! Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolverà questa storia.

La nuova cordata americana che ha rilevato le quote di maggioranza del Napoli Basket replica in una nota al comunicato di Graded che annunciava di aver presentato un ricorso contro il trasferimento di quote degli ex soci Amoroso e Tavassi alla neocostituita Napoli Basketball USA Llc. “A. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli Basket, la nota della cordata americana sul ricorso di Graded: "Totale fiducia e serenità"

Napoli Basket, Llompart può ripartire da Sassari: vicina la rescissione? - Pedro Llompart è pronto a una nuova avventura con la Dinamo Sassari. Dopo l’esperienza al Napoli Basket, l’ex dirigente potrebbe essere il futuro uomo mercato del club sardo, con cui ha già avuto colloqui promettenti.

