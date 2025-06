Napoletani nel Mondo Festival appuntamento con i finalisti al Teatro Troisi di Napoli

Mercoledì 11 giugno 2025, il Teatro Troisi di Napoli si trasformerà in un palcoscenico di emozioni per il “Napoletani nel Mondo Festival”. I dieci finalisti, giovani talenti selezionati con cura, rappresentano l’energia e la creatività della nuova generazione. In un momento in cui la musica è un linguaggio universale, questa rassegna celebra le radici napoletane in un contesto globale. Non perdere l’occasione di scoprire chi porterà a casa il titolo

"Napoletani nel Mondo Festival", la serata finale si terrà al Teatro Troisi di Napoli mercoledì 11 giugno 2025 con i dieci giovani talenti selezionati nelle puntate precedenti. "Napoletani nel Mondo Festival", la rassegna musicale di giovani talenti promossa dalla società editrice Napoletana Comunicazioni, giunge al suo appuntamento finale. Dopo due serate al Chiar di Luna

Un confronto interessante, alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con 2 talenti napoletani che portano la città partenopea nel mondo, in particolare in Francia: Peppe Cutraro con la sua pizza contemporanea e Cristina Ferraiuolo attraverso Tweet live su X

Complimenti da Kinshasa al #napoli @sscnapoli ! Stasera il cuore batte azzurro! Questa vittoria è dedicata ai napoletani nel mondo, che sognavano di essere al Maradona stasera. Napoli vince, e con lei vince l’amore di un popolo intero #ForzaNapoliS Tweet live su X

