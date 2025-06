Mutti supporta il progetto Cool Forest alla Biennale Architettura

Mutti, sinonimo di qualità e passione per il pomodoro, si fa promotore di un'iniziativa all'avanguardia: il progetto "Cool Forest" alla Biennale di Architettura di Venezia. In un contesto che esplora le sinergie tra natura e artificio, Mutti dimostra il suo impegno verso l'innovazione sostenibile, rendendo omaggio a un futuro in cui design e ambiente coesistono in armonia. Scopri come la tradizione può ispirare visioni audaci!