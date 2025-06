Musk | legge fiscale Trump? Una porcheria

Elon Musk non le manda a dire: il disegno di legge fiscale voluto da Trump è una "porcheria". Questa dichiarazione audace, lanciata su X, non solo scuote il mondo politico ma accende anche un dibattito cruciale sui diritti fiscali e la giustizia economica in un periodo in cui la disuguaglianza cresce. Come reagirà il Partito Repubblicano? La risposta potrebbe ridefinire l’agenda economica degli Stati Uniti. Non perdere di vista questo scontro!

3.06 Dopo l'addio al DOGE, Elon Musk rompe il silenzio e lo fa con parole di fuoco: il disegno di legge fiscale voluto dal presidente Trump è una "abominevole porcheria". Un attacco frontale lanciato su X che scuote le fondamenta del Partito Repubblicano, in piena corsa per blindare l'agenda economica trumpiana entro il 4 luglio. Gli interessi di Musk proprietario di Tesla e SpaceX rischiano un duro colpo se il Congresso approverà la legge di Trump,che prevede forti tagli ai finanziamenti ai veicoli elettrici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

