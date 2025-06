Musk contro Trump per la legge fiscale | toglie i sussidi a Tesla

Elon Musk, ex CEO di Tesla, ha lanciato un duro attacco all'amministrazione Trump riguardo a un'imminente legge fiscale che potrebbe tagliare i sussidi per la sua azienda. Questo scontro mette in luce le crescenti tensioni tra innovazione tecnologica e politiche governative, un tema sempre più attuale. Interessante notare come le scelte fiscali possano influenzare il futuro della mobilità sostenibile. Chi avrà la meglio in questa battaglia tra potere e innovazione?

L’ex capo del Doge Elon Musk ha attaccato direttamente l’amministrazione di Donald Trump, dalla quale si è da poco allontanato, definendo il decreto fiscale in via di approvazione, che dovrebbe realizzare una parte importante dei progetti del presidente degli Stati Uniti, “Disgustoso”. L’imprenditore sudafricano sembra aver rotto definitivamente con Trump, che ha sostenuto per tutta la campagna elettorale e nei primi mesi di presidenza. E la ragione potrebbe andare oltre al “tradimento del lavoro del Doge ” che il decreto fiscale rappresenterebbe. Musk attacca il decreto fiscale di Trump. In un post sulla piattaforma social X, di sua proprietà , l’imprenditore sudafricano Elon Musk ha criticato duramente il “ big beautiful bill “, il decreto fiscale che dovrebbe finanziare buona parte delle spese del governo di Donald Trump, del quale, fino a poche settimane fa, Musk faceva parte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Musk contro Trump per la legge fiscale: toglie i sussidi a Tesla

