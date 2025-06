Musk contro Trump attacco durissimo alla legge di bilancio | Un ripugnante abominio

Elon Musk e Donald Trump, due colossi della scena americana, si scontrano su un tema scottante: la legge di bilancio. Musk definisce il provvedimento un “ripugnante abominio”, segnando un netto distacco da chi fino a poco fa era alleato. Questo attacco non è solo personale, ma riflette un clima politico sempre più polarizzato. In un'epoca in cui le scelte economiche influenzano la vita di tutti, ogni parola conta. Sarà l'inizio di una frattura irreversibile?

La rottura tra Elon Musk e Donald Trump si consuma sul terreno del disegno di legge di bilancio, sostenuto dal presidente e bollato dal patron di Tesla e X come un "ripugnante abominio". Il miliardario, che fino a poche settimane fa collaborava strettamente con l'ex presidente, ha pubblicamente preso le distanze dal provvedimento, con un messaggio diretto e polemico: "Mi dispiace, ma non ne posso più". "Questo enorme, scandaloso e clientelare disegno di legge di bilancio è un ripugnante abominio. Vergogna a chi l'ha votato", ha scritto Musk sul suo social X, rompendo formalmente ogni alleanza con Trump sul piano politico ed economico.

