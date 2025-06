Musk ancora contro il Big beautiful bill | Va riscritto Il Budget office del Congresso | Aumenta il debito di 2 400 miliardi

Elon Musk torna a scendere in campo contro il cosiddetto “Big Beautiful Bill”, il pacchetto fiscale e di spesa che rischia di far salire il debito statunitense di 2.400 miliardi di dollari. Con il suo stile diretto, il miliardario invita a rivedere la legge per evitare un ulteriore aumento del deficit e un aumento del tetto del debito di 5 trilioni. La sua voce si fa sentire in un momento cruciale per il futuro economico degli Stati Uniti, lasciando intendere che…

Elon Musk torna ad attaccare il ‘Big beautiful bill’ caro a Donald Trump, la legge fiscale e di spesa al vaglio del Congresso. “Dovrebbe essere redatto un nuovo disegno di legge sulla spesa che non aumenti in modo massiccio il deficit e non faccia salire il tetto del debito di 5 trilioni di dollari”, scrive su X il miliardario ex capo del Doge. Che ieri aveva definito senza mezzi termini “ disgustoso abominio ” il pacchetto fiscale che traduce in pratica le principali promesse elettorali del tycoon a partire dalla conferma del taglio delle tasse a favore dei più abbienti. Un assist ai falchi repubblicani anti deficit che si oppongono al provvedimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Musk ancora contro il Big beautiful bill: “Va riscritto”. Il Budget office del Congresso: “Aumenta il debito di 2.400 miliardi”

