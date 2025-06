Musica in Villa 2024 Luigi Gordano alla fisarmonica al Parco Frassanelle

Ritornano le note evocative di "Musica in Villa"! Domenica 15 giugno, presso il suggestivo Parco Frassanelle, Luigi Gordano incanterà il pubblico con la sua fisarmonica, dando vita a un’esperienza unica. Questo evento si inserisce nel trend estivo delle rassegne musicali all'aperto, che stanno riscuotendo un grande successo in tutta Italia. Non perderti l’occasione di vivere la magia della musica immerso nella natura!

Con domenica 15 giugno ritorna MUSICA IN VILLA 2025, la rassegna estiva degli Amici della Musica di Padova organizzata in collaborazione con Parco Frassanelle – Villa Papafava. Tre appuntamenti, sempre di domenica alle ore 19, nelle seguenti date: 15 giugno, 13 e 20 luglio.

