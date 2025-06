Musica in spiaggia ’Beaches Brew’ parla 28 lingue

Preparati a un'esperienza unica: il 'Beaches Brew' torna dal 10 al 12 giugno sulla spiaggia dell’Hanabi di Marina di Ravenna! Con artisti che parlano ben 28 lingue e arrivano da 17 Paesi, questo festival musicale è il fulcro di un'estate sempre più globale. Non perdere l'occasione di immergerti in sonorità diverse e di connetterti con persone provenienti da tutta Europa. La musica unisce, il mare amplifica!

Anche per il 2025 il ‘Beaches Brew’, in programma dal 10 al 12 giugno sulla spiaggia dell’Hanabi di Marina di Ravenna, si conferma il festival più internazionale dell’estate, con 28 artisti provenienti da 17 diversi Paesi del mondo. Sono attesi circa 12mila spettatori, molti dei quali provenienti da Austria, Svizzera, Polonia, Belgio, Germania e Francia. Protagoniste le sonorità contemporanee. Per la prima volta, e questa è la novità più importante della dodicesima edizione, si terrà una parata acustica dalla pineta al mare in programma mercoledì 11 giugno alle 17. "La ‘Beaches Brew Parade’ – spiega Christopher Angiolini del Bronson, direttore artistico del festival insieme a Jessica Clark, con base a New York –, partirà dal cartello di Marina di Ravenna alle porte della località e si snoderà lungo il percorso del Parco Marittimo tra la pineta e le dune di sabbia naturali, e coinvolgerà non solo il pubblico del festival ma anche quello delle spiagge del litorale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica in spiaggia ’Beaches Brew’ parla 28 lingue

Contenuti che potrebbero interessarti

Tre giorni di musica e divertimento in spiaggia a Jesolo con i volti di Radio Deejay - Preparati per un weekend indimenticabile a Jesolo con "Beach Like a Deejay", l'evento che trasformerà la spiaggia in una festa di musica e divertimento.

Segui queste discussioni su X

105XMasters 2025: a Senigallia dal 12 al 20 luglio torna l'evento estivo all'insegna di sport e divertimento. Nove giorni di adrenalina, musica e competizioni sulla spiaggia marchigiana con Radio 105 https://marcheinfinite.com/2025/06/01/105xmasters-2025-a- Tweet live su X

Porta Radio Taormina ovunque tu sia! Musica, news e programmi in diretta ovunque tu sia con l'app di Radio Taormina TV Scaricala ora https://zurl.co/bhTh7 . . . #RadioTaormina Tweet live su X

Il Cous Cous Fest 2025 accende i riflettori sulla prima grande star del suo cast musicale: Fedez sarà in concerto giovedì 25 settembre alle ore 22.30 sul suggestivo palco allestito sulla spiaggia di San Vito Lo Capo Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Musica in spiaggia ’Beaches Brew’ parla 28 lingue

Scrive msn.com: Anche per il 2025 il ‘Beaches Brew’, in programma dal 10 al 12 giugno sulla spiaggia dell’Hanabi di Marina di Ravenna, si conferma il festival più internazionale dell’estate, con 28 artisti provenient ...

Tre giorni di musica sulla spiaggia: dal 10 al 12 giugno torna il Beaches Brew

Segnala ravennaedintorni.it: Torna la rassegna gratuita di musica dal mondo, con una nuova “parata” tra spiagge e dune alla scoperta del lido Tre giornate di musica sulla spiaggia di Marina di Ravenna, tra live e dj set, live e o ...

Torna il Beaches Brew Festival: tre giorni di musica internazionale sulla spiaggia

Scrive ravennawebtv.it: Tre giorni di musica internazionale tra la spiaggia e le dune del Parco marittimo. Marina di Ravenna si prepara ad accogliere appassionati di musica da tutta Europa con la 12esima edizione del Beaches ...