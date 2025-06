Musica all' alba in un parco di Milano con un concerto al sorgere del sole

Domenica 8 giugno, il Parco Nord di Milano si trasformerà in un palcoscenico magico con il concerto all'alba del pianista Takahiro Yoshikawa. Un'esperienza unica che unisce musica e natura, perfetta per chi cerca momenti di bellezza e contemplazione. Questo evento rientra nel crescente trend di riscoperta della musica all'aria aperta: un'opportunità imperdibile per iniziare la giornata con armonia e ispirazione. Non perdere l'occasione di vivere la magia del sorgere

Domenica 8 giugno al laghetto del Parco Nord si terrà uno speciale concerto all'alba, con il pianista Takahiro Yoshikawa. Il concerto è organizzato da Musica nell'Aria in collaborazione con il chiosco del Sun Strac. L'artista Takahiro Yoshikawa divide la sua attività di concertista tra.

Sei chiara come un'alba Sei fresca come l'aria "Albachiara" di @vascorossi usciva il #25maggio 1979. #RaiRadio2 è radio ufficiale del #VascoLive2025 http://raiplaysound.it/audio/2022/05/Pezzi-da-90--Albachiara-la-canzone-piu-bella-degli-ultimi-45-a Tweet live su X

TRIESTE ESTATE 2025-presentata oggi la grande kermesse che contraddistingue ogni estate a Trieste. La Fondazione Teatro Verdi propone un intenso programma musicale in location di grande fascino. Biglietti già in vendita per tutti gli spettacoli. Biglietteri Tweet live su X

