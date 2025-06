Musica | ad Arona la rassegna W la banda!

La musica è un linguaggio universale che unisce le comunità, e ad Arona questo messaggio prende vita con la rassegna "W la banda!". Un festival che celebra la tradizione delle bande musicali, coinvolgendo talenti locali e accrescendo il senso di appartenenza. In un'epoca in cui la musica dal vivo sta vivendo una rinascita, non perdere l’occasione di scoprire melodie che raccontano storie di passione e solidarietà!