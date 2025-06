Musetti spiega perché ha colpito la giudice di linea | Mi sono spaventato

Lorenzo Musetti sta scrivendo la storia del tennis italiano, con una stagione incredibile sulla terra battuta. Dopo aver colpito la giudice di linea, ha confessato di essersi spaventato, un momento che fa riflettere sull’intensità della competizione. Con semifinali nei Masters 1000 e ora al Roland Garros, il giovane talento non solo affascina gli appassionati, ma rappresenta anche una nuova speranza per il tennis azzurro. Non perderti i suoi prossimi match!

Lorenzo Musetti si sta rendendo protagonista di una stagione favolosa sulla terra battuta, avendo raggiunto almeno la semifinale nei tre Masters 1000 in calendario (Montecarlo, Madrid, Roma) e adesso anche al Roland Garros 2025. L’azzurro, dopo aver eliminato il temibile danese Holger Rune agli ottavi, si è imposto ieri in quattro set sull’americano Frances Tiafoe e domani se la vedrà con il campione in carica Carlos Alcaraz. Questo risultato ha regalato al 23enne carrarino la certezza di un nuovo best ranking (lunedì prossimo sarà come minimo n.6 al mondo) in attesa che anche la parte alta del tabellone si allinei al turno di semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti spiega perché ha colpito la giudice di linea: “Mi sono spaventato”

