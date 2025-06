Musetti scatto d' ira | rischio squalifica al Roland Garros

Lorenzo Musetti si prepara a sfidare Carlos Alcaraz nella semifinale del Roland Garros, ma l’ira scatenata nei quarti potrebbe costargli caro. In un torneo che celebra la tenacia e l’eleganza del tennis, le emozioni forti possono giocare brutti scherzi. Riuscirà il giovane talento a domare il suo fuoco interiore e conquistare il palco? La tensione sale: ogni colpo potrebbe fare la differenza. Non perdere questo scontro epico!

Lorenzo Musetti sta danzando sulla terra rossa come fosse il parquet di un’elegante sala da ballo e venerdì, al Philippe-Chatrier, lo aspetta la sfida più difficile: la semifinale contro Carlos Alcaraz. Un esame in piena regola al cospetto di Fred Astaire. Ci vorranno nervi saldi, molto più di quanto dimostrato nei quarti di finale contro Tiafoe, in cui il suo umore lo ha portato addirittura ad “ warning ” da parte dell’arbitro. Nelle fasi finali del secondo set e prima di un turno di servizio, successivo ad un punto di pregevole fattura dell’americano, Musetti si è fatto recapitare le nuove palline dal raccattapalle, ma ha avuto un improvviso scatto di nervosismo ed ha calciato una delle palline addosso ad una giudice di linea nei pressi del tabellone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Musetti, "scatto d'ira": rischio squalifica al Roland Garros

