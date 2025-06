Musetti prima semifinale a Parigi Tiafoe si arrende | ora c’è Alcaraz Sinner sfida Bublik l’amico geniale

Lorenzo Musetti fa il suo ingresso trionfale nella semifinale del Roland Garros, sfidando il temuto Carlos Alcaraz! Dopo aver superato Tiafoe con una prestazione da applausi, il talento di Carrara punta a scrivere la storia. Questa semifinale non è solo un match: è il riflesso di un nuovo rinascimento del tennis italiano, dove giovani campioni si ergono tra i migliori al mondo. Chi avrà la meglio in questo duello epico?

di Massimo Selleri Lorenzo Musetti venerdì giocherà la sua prima semifinale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, numero due al mondo e detentore di questo slam francese. Ieri il carrarino ha sconfitto Frances Tiafoe imponendosi subito nel primo set per 6-2, avendo una flessione nel secondo vinto dallo statunitense per 6-4, e poi riprendendosi immediatamente nei successi chiusi 7-5 6-2. Nelle gare dell’azzurro permane una costante, ci sono momenti in cui la concentrazione precipita ma, a differenza del passato, ora il tennista italiano ha trovato il modo per riagguantarla prima che la frittata sia fatta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Musetti, prima semifinale a Parigi. Tiafoe si arrende: ora c’è Alcaraz. Sinner sfida Bublik, l’amico geniale

