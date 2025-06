Musetti ha una minima speranza di battere Alcaraz? Il parere dei book-makers per le scommesse

Il destino sembra essere scritto, ma su questo campo ogni possibilità può diventare realtà. Venerdì 6 giugno, Lorenzo Musetti si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia, affrontando il temuto Alcaraz in semifinale a Roland Garros. Le scommesse, finora, concedono poche speranze al toscano, ma nel tennis tutto è possibile. Riuscirà il giovane talento italiano a sovvertire i pronostici e sfidare il campione in carica? La risposta sta per essere scritta sul Philippe Chatrier.

Venerdì 6 giugno Lorenzo Musetti sarà sul campo Philippe Chatrier di Parigi per affrontare nella semifinale del Roland Garros lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo). Una partita molto difficile per il toscano, al cospetto del campione in carica che ha tutte le carte in regola per riconfermare il titolo del 2024. Negli scontri diretti, Alcaraz è nettamente in vantaggio (5-1). L’unica vittoria di Musetti risale alla finale del torneo di Amburgo del 2022. Per il resto, bisogna prendere atto di cinque ko in fila, di cui due abbastanza recenti, ovvero nella finale del Masters1000 di Montecarlo e nella semifinale degli Internazionali d’Italia a Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it